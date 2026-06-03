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"Nos quedamos con el vacío que dejas, esperando a ver a quién le pasas la antorcha"
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Kattalin Gorostiza
Mi presentimiento pocas veces falla cuando se trata de malas noticias. Ese domingo fue raro, estuve muy arisca y en contra de todo el mundo. Solo esperando la llamada para confirmar que habías vuelto a casa como siempre, solo que más tarde de lo normal. Pero en vez de esa llamada, recibí otra de mi madre llorando porque le habían dicho que te encontraron a un lado de la carretera. Corrió al lugar para confirmar que eras tú, mientras rezaba con todas sus fuerzas que no fuese así.
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Durante mi espera de la llamada, se me acercó el gato de los vecinos -que nunca se me acerca a más de dos metros- a pedirme mimos, y en ese momento lo supe. Algo me decía que venía a darme sus condolencias. No pasó más de un minuto y recibí la peor llamada que me podría imaginar, pero tristemente, era la que ya estaba esperando.
Ahora nos quedamos con el vacío que dejas, con un hueco que no debería estar ahí. No te tocaba; todavía no. Y aunque hayas tenido una vida que muchos quisieran vivir, y aunque te sigamos queriendo hasta el infinito y más allá, creo que no fue tu hora. Lo único que podemos hacer es esperar a ver a quién le pasas la antorcha, a ver cómo te reconoceremos en otro cuerpo. Te esperamos en casa.
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