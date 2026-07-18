"La pregunta no es a dónde vamos de vacaciones sino por qué necesitamos irnos"

El turismo vuelve a llenar Barcelona en un verano que apunta a cifras récord / Jordi Otix

Fiona Dobal



En agosto las ciudades se vacían y lo llamamos descanso. Pero quizá no huimos solo hacia la playa, el pueblo o una terraza con sombra: quizá huimos de ciudades que ya casi no permiten vivir despacio. Durante el año las habitamos como quien atraviesa una cinta transportadora: trabajar, consumir, pagar, llegar tarde, esquivar turistas, ruido, pantallas y alquileres imposibles.

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Madrid, Barcelona y tantas otras ciudades se han vuelto eficaces para producir cansancio y rentables para convertirlo todo en experiencia. Lo que debería ser barrio se parece cada vez más a un escaparate: cafés idénticos, pisos turísticos, ocio empaquetado, plazas donde quedarse sin comprar algo parece una rareza.

Tal vez la pregunta no sea solo a dónde vamos en vacaciones, sino por qué necesitamos irnos para respirar. Una ciudad digna no debería ser un parque de atracciones para fondos buitre y turistas adinerados, sino un lugar donde la vida pese menos: con sombra, vivienda, silencio, bancos, bibliotecas, comercio cotidiano y tiempo común. Descansar no debería depender de escapar.