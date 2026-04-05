"Las vacaciones escolares son sinónimo de menos buses"

Un autobús de TMB de la línea H12, en una parada en Barcelona. / JORDI OTIX

Joaquín Pradas



Quiero expresar lo que muchos ciudadanos trabajadores sufrimos en época de vacaciones escolares. Los grandes pensadores de TMB cambian los horarios y las frecuencias de paso porque no hay escolares que cojan el transporte público, ya sea autobús o metro. En mi caso, y el de muchos ciudadanos, líneas como la V29 o la D50 no se refuerzan, sino lo contrario.

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Las frecuencias de paso son excesivamente altas con una media de 10 a 12 minutos, lo que conlleva a que viajes como sardinas en lata o, sencillamente, tengas que dejar pasar el bus. Y Dios te proteja si han pasado dos buses casi seguidos de la misma línea y tengas que aguantarte, por no decir algo más soez. Dudo mucho que los dirigentes de esta empresa utilicen el transporte público.

Yo no tengo vehículo, pero la verdad es que se están cargando el transporte privado sin tener un transporte público digno en Barcelona. Pónganse las pilas señores, que ya se acerca el verano y entonces sí que entramos en una hecatombe del transporte.