.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Els usuaris de la R11 de Rodalies no volem pagar més per un servei indigne"

Decenas de pasajeros se acumulan en la estación de Figueres por el inicio del corte ferroviario en la R11 hasta Portbou

Decenas de pasajeros se acumulan en la estación de Figueres por el inicio del corte ferroviario en la R11 hasta Portbou / ACN

Carme Roselló

0 Comentarios

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha organitzat una nova loteria catalana, vigent des del dia 9 de maig. Aquest nou joc d’atzar s’anomena 'La Ruleta del Tren Tururut'. La mecànica del joc és ben senzilla: arribes a l’estació, compres un bitllet per agafar un tren concret i comença a girar la ruleta. Si la sort t’acompanya, el podràs agafar tal i com tenies previst. Però si se’t gira en contra i les forces ocultes fan de les seves (Rodalies, Renfe, Adif, Departament) i no ets l’afortunat, ja has begut oli. Les probabilitats d’encert la darrera setmana, han estat del 0%. Evidentment, com a tots els jocs, la banca sempre guanya.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Aquesta és la situació que diàriament patim els usuaris de la línia R11 de Rodalies de Catalunya (Barcelona-Portbou). La diferència amb els jocs d’atzar és que la gran majoria de nosaltres agafem el transport públic per complir amb les nostres obligacions: feina, estudis, família, visites mèdiques... No per passar l’estona ni per perdre el nostre inestimable temps, paciència, salut i diners en andanes, estacions i trens parats.

En una qüestió sí que estem d’acord amb la Consellera: "els ciutadans volen pagar per un servei digne", tal i com va dir el passat dia 4 al Parlament de Catalunya. Però això, senyora Consellera, és fer trampes al solitari. El servei encara no és digne: fiabilitat setmanal 0%, fiabilitat mensual 17%, incidències aquest mes: 107 i retards 105. On és la dignitat del servei ? I la dels ciutadans? Els usuaris no volem pagar per un servei indigne.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años