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"Els usuaris de la R11 de Rodalies no volem pagar més per un servei indigne"
Decenas de pasajeros se acumulan en la estación de Figueres por el inicio del corte ferroviario en la R11 hasta Portbou / ACN
Carme Roselló
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha organitzat una nova loteria catalana, vigent des del dia 9 de maig. Aquest nou joc d’atzar s’anomena 'La Ruleta del Tren Tururut'. La mecànica del joc és ben senzilla: arribes a l’estació, compres un bitllet per agafar un tren concret i comença a girar la ruleta. Si la sort t’acompanya, el podràs agafar tal i com tenies previst. Però si se’t gira en contra i les forces ocultes fan de les seves (Rodalies, Renfe, Adif, Departament) i no ets l’afortunat, ja has begut oli. Les probabilitats d’encert la darrera setmana, han estat del 0%. Evidentment, com a tots els jocs, la banca sempre guanya.
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Aquesta és la situació que diàriament patim els usuaris de la línia R11 de Rodalies de Catalunya (Barcelona-Portbou). La diferència amb els jocs d’atzar és que la gran majoria de nosaltres agafem el transport públic per complir amb les nostres obligacions: feina, estudis, família, visites mèdiques... No per passar l’estona ni per perdre el nostre inestimable temps, paciència, salut i diners en andanes, estacions i trens parats.
En una qüestió sí que estem d’acord amb la Consellera: "els ciutadans volen pagar per un servei digne", tal i com va dir el passat dia 4 al Parlament de Catalunya. Però això, senyora Consellera, és fer trampes al solitari. El servei encara no és digne: fiabilitat setmanal 0%, fiabilitat mensual 17%, incidències aquest mes: 107 i retards 105. On és la dignitat del servei ? I la dels ciutadans? Els usuaris no volem pagar per un servei indigne.
Participaciones de loslectores
"Cada mañana está llena de vidas que se cruzan: alcemos la mirada"
Guerau Vergara Sant Cugat del Vallès
"Por tierra, mar y aire"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
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