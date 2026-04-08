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"L' ús social del català està retrocedint de manera alarmant"
Estudiantes de los talleres de catalán de El Prat practican el passat anterior dindicatiu en el centro cívico Palmira Domènech. / Marc Asensio Clupes
Màrius Pla
Ja fa temps que a Catalunya s’observa un alarmant retrocés de l’ús social del català. Veus acreditades n’han parlat i, entre altres observacions, han posat l’ull en el tractament que es fa a l’alumnat nouvingut en els centres educatius, tant a l’educació primària com a la secundària. A l’aula, la llengua d’aprenentatge i comunicació és la catalana. Les aules d’ acollida i de reforç han fet i fan el que poden i més, però quan aquest alumne surt de la classe sol tornar al seu idioma o al castellà i a l’hora del pati o de l’esbarjo tampoc se sol comunicar en català.
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Si deixem l’aula i anem a la ciutat, la llengua catalana surt derrotada. Una ciutat, Barcelona, cada vegada més diversa i multicultural, amb força població d’àrees de llengües no romàniques, a la que arriben alumnes que estan a meitat d’una etapa i en qualsevol mes de l’any, alumnes de diferents ciutats i països i per tant de llengües diferents. Aquí, la dificultat ja es majúscula.
El fet és que amb tanta dificultat, a alguns ja ens falla la paciència i, a vegades i per entendre’ns, ja no ens queda més que acabar parlant amb una de les dues llengües que coneixem.
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