Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"¿Llorará Von der Leyen con las imágenes de destrucción y muerte en Irán?"
París, 10 de marzo de 2026.- La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen / ABDUL SABOOR / POOL / EFE
Olga Santisteban
Muy seria y circunspecta ella, en su papel de presidenta de la Comisión Europea, la señora Von der Leyen ha descrito con toda crudeza que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní". Ciertísimo que el régimen de los ayatolás no respeta precisamente los derechos humanos, subyuga a las mujeres y en los últimos tiempos ha combatido a sangre y fuego las manifestaciones que pedían aperturismo a esos derechos. Hasta ahí, no cabe ninguna duda.
La guerra desatada por parte de los EEUU e Israel con Trump y Netanyahu a la cabeza, convirtiendo en un polvorín todo Oriente Próximo y lejano, con víctimas civiles amenaza con desatar una caja de los truenos de consecuencias imprevisibles, mucho me temo que para el mundo en general. Trump, en su papel de policía del mundo, se ha arrogado el derecho de emprender guerras por doquier, con las excusas que le vienen en gana, sin respeto alguno por el orden y el derecho internacional.
Su interés supremo es buscar beneficios que le convengan, pero desde luego nunca buscar instaurar la democracia y los derechos humanos en esos países que dice que va a "liberar". A la zaga, Netanyahu (un criminal de guerra), fuego y venganza, (eso si, en nombre de Dios). Me pregunto qué Dios. Volviendo a las lágrimas de Von der Leyen, ¿las derramará por alguien? ¿La conmoverán las terribles imágenes de destrucción y muerte? Lagrimas y guerra, guerra y lagrimas, destrucción y muertes.
