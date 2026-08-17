.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Muy satisfecho con las urgencias del Hospital Clínic"

Las Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona, este jueves 2 de enero.

Las Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona, este jueves 2 de enero. / Zowy Voeten

Miguel Rabadán

0 Comentarios

Se pueden decir muchas cosas de los servicios de urgencias en nuestro país, unas serán verdad y otras no tanto. Mi experiencia de hoy en las Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona ha sido muy positiva. Desde que he entrado hasta que he salido, unas tres horas en total, la atención de todos los trabajadores y trabajadoras ha sido de una simpatía y profesionalidad de diez.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Especial mención al doctor Francesc Xavier Alemany, un profesional cuyo cuidado y amabilidad me ha ayudado a hacerlo todo más llevadero. Muchas gracias al Hospital Clínic.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años