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"Muy satisfecho con las urgencias del Hospital Clínic"
Las Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona, este jueves 2 de enero. / Zowy Voeten
Miguel Rabadán
Se pueden decir muchas cosas de los servicios de urgencias en nuestro país, unas serán verdad y otras no tanto. Mi experiencia de hoy en las Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona ha sido muy positiva. Desde que he entrado hasta que he salido, unas tres horas en total, la atención de todos los trabajadores y trabajadoras ha sido de una simpatía y profesionalidad de diez.
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Especial mención al doctor Francesc Xavier Alemany, un profesional cuyo cuidado y amabilidad me ha ayudado a hacerlo todo más llevadero. Muchas gracias al Hospital Clínic.
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