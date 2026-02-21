Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"No entiendo muy bien lo de la unidad de las izquierdas, pero me gusta la idea"
Gabriel Rufián / Eduardo Parra / EUROPA PRESS
Enrique López de Turiso
No entiendo muy bien lo de la unidad de las izquierdas. Aún y todo, me gusta la idea. ¿Por qué? Porque nos estamos jugando la democracia. En cualquier situación política de normalidad, de alternancia, me da igual uno que otro. Créanme. Claro que todos tenemos nuestras preferencias, pero a mí cuando menos me quedan minimizadas en un marco global que respeta nuestros grandes trazos de convivencia.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Me revelo cuando está en juego ese marco constitucional democrático que nos hemos dado. Así que me gusta cualquier iniciativa que contribuya a alcanzar el poder político, orillando el acceso de una derecha a la que respeto y admiro en muchas facetas, pero que hoy se me ha echado al monte y no la siento reconocible.
Participaciones de loslectores
"Es un orgullo ver a un latino como Bad Bunny nombrar a toda América desde el escenario"
Sergi López Palma de Mallorca (Mallorca)
Másdebates
El debate
- CASO PLUS ULTRA La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
- Treinta años después, Adif ‘soluciona’ el principal punto negro de las Cercanías de València: reduce la velocidad de 30 a 10 km/hora
- Protesta de los maquinistas Ferrocarrils expresa su "sorpresa" por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
- Ingreso Mínimo Vital El Ingreso Mínimo Vital sube un 11,4% en enero y se podrá cobrar de forma indefinida
- Reivindicación vecinal Pancartas en el viejo cuartel de la Guardia Civil en Baqueira para exigir pisos sociales: "Pagado por todos, usado por nadie"
- Al minuto DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel
- Al minuto Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
- Salud mental en las aulas José Antonio Luengo, psicólogo: "El 50% de los trastornos psicológicos en adultos afloran antes de los 15 años. Es fundamental intervenir en colegios"
- VISTO PARA SENTENCIA Juicio a un hombre africano acusado de violar a una joven en una discoteca de Madrid: "Había mucha gente de color allí, yo no fui"
- El pódcast de EL PERIÓDICO El pódcast de EL PERIÓDICO | Semana con demasiados tropezones