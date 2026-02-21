"No entiendo muy bien lo de la unidad de las izquierdas, pero me gusta la idea"

Gabriel Rufián / Eduardo Parra / EUROPA PRESS

Enrique López de Turiso



No entiendo muy bien lo de la unidad de las izquierdas. Aún y todo, me gusta la idea. ¿Por qué? Porque nos estamos jugando la democracia. En cualquier situación política de normalidad, de alternancia, me da igual uno que otro. Créanme. Claro que todos tenemos nuestras preferencias, pero a mí cuando menos me quedan minimizadas en un marco global que respeta nuestros grandes trazos de convivencia.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Me revelo cuando está en juego ese marco constitucional democrático que nos hemos dado. Así que me gusta cualquier iniciativa que contribuya a alcanzar el poder político, orillando el acceso de una derecha a la que respeto y admiro en muchas facetas, pero que hoy se me ha echado al monte y no la siento reconocible.