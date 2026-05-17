"Conservar tradiciones, oficios y pasiones"

"Vuelo directo Barcelona-Delhi: una necesidad real"
Juan Pablo Torrents-Faura SANT FOST DE CAPSENTELLES
Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
Los coches clásicos invaden Zamora al calor de un chocolate con churros
Anna Sánchez Catalán
Hace unos días asistí a una reunión de coches clásicos. Entre motores antiguos, carrocerías impecables y personas dedicando horas y horas a conservar vehículos con décadas de historia, un hombre mayor, propietario de una extensa colección, me dijo una frase que todavía me ronda la cabeza: “Cuando nosotros faltemos, muchos de estos coches acabarán desapareciendo. Los jóvenes ya no sienten esta pasión.”
Entretodos
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Más allá del mundo del motor, aquella reflexión me hizo pensar en muchas otras cosas. Quizá estamos llegando a un punto en el que determinadas tradiciones, oficios, objetos o pasiones desaparecen simplemente porque nadie les da continuidad. Vivimos en una sociedad obsesionada con la inmediatez, la tecnología y el consumo rápido, donde a menudo lo antiguo se considera inútil u obsoleto solo porque no es nuevo.
Los coches clásicos no son únicamente vehículos. También representan una forma de vivir, una manera de entender la mecánica, el tiempo e incluso las relaciones humanas. Detrás de cada modelo hay historias familiares, recuerdos y conocimientos que difícilmente pueden sustituirse.
Es evidente que el mundo evoluciona y que no todo puede conservarse eternamente. Pero también es cierto que tenemos cierta responsabilidad sobre aquello que dejamos perder. Quizá somos la última generación que podrá ver determinadas cosas fuera de los museos o de fotografías antiguas. Y la pregunta es inevitable: ¿realmente queremos que desaparezcan?
Conservar no siempre significa quedarse anclado en el pasado. A veces también es una manera de respetar la historia y comprender de dónde venimos.
Participaciones de loslectores
Juan Pablo Torrents-Faura SANT FOST DE CAPSENTELLES
Dani Requena barcelona
Ivan Zabal Artés
Másdebates
El debate