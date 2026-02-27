"La de Ucrania es una guerra sin final"

Undisclosed (Ukraine), 17/02/2026.- (FILE) - Mechanized infantrymen from the 93rd Brigade of the Ukrainian Army train with a BMP-2 amphibious infantry fighting vehicle at an undisclosed location in the rear of the Bakhmut front, Donetsk region, eastern Ukraine, 27 February 2025 (reissued 17 February 2026). The full-scale invasion of Ukraine enters its fifth year on 24 February 2026, with nearly 20 percent of the country under Russian occupation and over nine million Ukrainians displaced both inside the country and abroad according to the latest UN data. Systemic Russian strikes on Ukrainian energy infrastructure continue to leave millions without power or heating. While international efforts to broker a resolution persist, a comprehensive ceasefire remains stalled by disagreements over territorial sovereignty and security guarantees. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/MARIA SENOVILLA / MARIA SENOVILLA / EFE

Enrique López de Turiso



Mediados cuatro años, creo que podemos ir cayendo del guindo en torno a la paz en Ucrania. La de allí es una guerra sin final. Rusia no la quiere en lo que le suponga la reducción de su actual captura territorial, ni en términos que afecten a su seguridad. Ucrania no puede aceptarla, porque sería la prueba del nueve de que cuatro años de guerra no han valido para nada.

EEUU ha rolado de Biden a Trump. Es decir, de apoyar a Ucrania para apoyar la destrucción de Rusia inmersa en su propia guerra, a ahí te las compongas de Trump. Sin ahora apoyo militar exterior tras la actual espantada de EEUU, y el muy limitado de Europa, enmarañada en sus trabas y carencias, no hay opción posible para Ucrania. Así que tenemos para rato de frentes inamovibles y de bombardeos sobre instalaciones.

Mucho me temo que Ucrania tendrá que acostumbrase a su nueva “normalidad”. Insistir en su penosa adaptación, sin tampoco mucha ayuda europea. Tampoco de la de sus seis millones de exiliados, que después de haber encontrado refugio exterior van a ser además rechazados en la nueva Ucrania de la que escaparon. Desgracia para rato para un Estado que soñó alcanzar la libertad y no pudo.