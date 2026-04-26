Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Fa falta un nou 'Merlí' que ajudi a fomentar el català entre els joves"
Alumnado catalán de 4º de ESO, este curso 2026-2027. / Pau Gracià
Josep Vilà
Ara que es parla tant del preocupant descens de l’ús social del català entre els joves, penso que seria molt convenient que la televisió catalana, en base a la seva funció de promoció de la llengua i la cultura catalanes, contribuís a revertir la regressió d’aquest ús de la llengua per part dels nostres joves mitjançant la creació d’una potent sèrie juvenil, a l’estil de l’antiga i tan exitosa 'Merlí'.
Protagonitzada també per una colla d’estudiants en un institut de secundària, a través de la qual aconseguissin convertir-se en referents reeixits per als joves i contrarestar, així, la presència minoritària del català a les xarxes, on els 'influencers', que són uns dels principals referents dels joves catalans, s’expressen gairebé sempre majoritàriament en castellà.
A diferència del 'Merlí' original, en què tots els seus protagonistes parlaven només en català, crec que alguns dels joves protagonistes d’aquesta nova sèrie s’haurien d’expressar també en castellà a fi de reflectir, d’una banda, l’actual realitat plurilingüe de les nostres aules, mostrant el 'bilingüisme passiu' amb tota naturalitat, i d’assolir, de l’altra, uns índexs d’audiència més elevats en facilitar que la sèrie pogués arribar a un públic més ampli que normalment no veu TV3 pel “problema” de la llengua.
Recordo perfectament que quan a l’hora d’educació cívica o tutoria passàvem als alumnes de 4art d’ESO alguns fragments de la dita sèrie, com aquella gloriosa escena en què un jove acabat d’arribar explicava obertament a l’aula davant dels seus nous companys la seva homosexualitat, els alumnes que l’havien vist eren gairebé tots d’origen familiar catalanoparlant.
Ah, per cert, s’imaginen quin “ganxo” tindria per a l’audiència que a cadascun dels seus capítols aparegués, ni que fos només durant uns moments, algun personatge famós com, per exemple, un esportista o un cantant a l’estil d’un Lamine Yamal i d’una Aitana Bonmatí, o bé d’una Mushkaa i uns Figa Flawas?
