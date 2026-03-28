"Turismo artificial: la ética de la buena hospitalidad"

Mauro Torres, responsable de conserjería del Hotel Mercer, organiza una salida para unos clientes. / EPC

Natia Mtvarelidze



La Inteligencia Artificial (IA) ofrece oportunidades brillantes al turismo: traducciones simultáneas, diseño de rutas o gestión ágil de reservas. El reciente Reglamento Europeo (AI Act) da un merecido margen a las empresas para aprovechar esta innovación. La norma también obliga a "alfabetizar" a las plantillas. Sin embargo, esto no puede quedarse en un mero trámite burocrático.

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Para una implementación exitosa, los trabajadores necesitan una formación ética adecuada, con ejemplos reales del sector, que les enseñe a discernir cuándo apoyarse en el algoritmo y cuándo es insustituible el trato humano. El peligro surge al usar la IA a ciegas para recortar costes, inventando condiciones de reserva que no existen, o delegando a un chatbot sin empatía la angustia de un viajero con un imprevisto.

La tecnología debe potenciar a nuestros profesionales, no deshumanizar sus puestos. Una innovación turística sin formación práctica y ética no es progreso; es el fin de la verdadera hospitalidad.