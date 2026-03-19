"Ya es hora de que el turismo derribe barreras físicas y de comunicación"

Un hombre en silla de ruedas. / EPE

Leticia Esporrín



Es muy positivo que el salón del turismo de este año potencie el turismo sostenible y responsable. No acabo de entender que tengan que potenciar la inclusión LGTBQ+, como si no estuviéramos en un país que no tuviéramos todas las personas todos los derechos, pero por alguna razón que se me escapa será.

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Una cosa que me preocupa es que no se hable de las personas con discapacidad y no se piense que también nos gusta hacer turismo y casi siempre, aunque no sea problema de dinero, la accesibilidad nos lo impide.

Ya es hora de que también el turismo tenga esa mirada y derribe todas las barreras físicas y/o de comunicación para permitirnos hacer algo tan habitual en estos tiempos como disfrutar de ser turistas.