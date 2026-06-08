.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Hay que hacer algo con los tubos de escape ruidosos"

BARCELONA 25/11/2011 ICULT MOTOS CIRCULANDO RAPIDO POR ARAGO FOTO FERRAN NADEU. BARCELONA ,CIUDAD BCN , AREA CIRCULACION , VEHICULOS MOTOS , CICLOMOTORES , CALLE ARAGO _ PUBLICADA EPC 21/03/2013 P 24PUBLICADA EPC 28/11/2011 P 34 - 35

BARCELONA 25/11/2011 ICULT MOTOS CIRCULANDO RAPIDO POR ARAGO FOTO FERRAN NADEU. BARCELONA ,CIUDAD BCN , AREA CIRCULACION , VEHICULOS MOTOS , CICLOMOTORES , CALLE ARAGO _ PUBLICADA EPC 21/03/2013 P 24PUBLICADA EPC 28/11/2011 P 34 - 35 / FERRAN NADEU / Delegaciones

Juan Carlos Alcázar

0 Comentarios

Vengo notando, cada vez más, como si fuera una moda, que a muchos vehículos, especialmente motocicletas, les cambian el tubo de escape para hacer más ruido, y lo cierto es que son muy escandalosos. Yo soy sensible a estos ruidos y me sobresaltan; tengo precisamente un vecino al lado que ya desde las siete de la mañana sale dando golpes de gas.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Antiguamente, recuerdo que la policía hacía campañas y denunciaba, si era el caso.Tengo entendido que no pueden ser homologados y supongo que se los volverán a cambiar para pasar la ITV. Con tanta conciencia sobre medioambiente creo que sería necesario hacer algo con esto, puesto que además de muy molesto es contaminante.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años