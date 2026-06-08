"Hay que hacer algo con los tubos de escape ruidosos"

BARCELONA 25/11/2011 ICULT MOTOS CIRCULANDO RAPIDO POR ARAGO FOTO FERRAN NADEU. BARCELONA ,CIUDAD BCN , AREA CIRCULACION , VEHICULOS MOTOS , CICLOMOTORES , CALLE ARAGO _ PUBLICADA EPC 21/03/2013 P 24PUBLICADA EPC 28/11/2011 P 34 - 35 / FERRAN NADEU / Delegaciones

Juan Carlos Alcázar



Vengo notando, cada vez más, como si fuera una moda, que a muchos vehículos, especialmente motocicletas, les cambian el tubo de escape para hacer más ruido, y lo cierto es que son muy escandalosos. Yo soy sensible a estos ruidos y me sobresaltan; tengo precisamente un vecino al lado que ya desde las siete de la mañana sale dando golpes de gas.

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Antiguamente, recuerdo que la policía hacía campañas y denunciaba, si era el caso.Tengo entendido que no pueden ser homologados y supongo que se los volverán a cambiar para pasar la ITV. Con tanta conciencia sobre medioambiente creo que sería necesario hacer algo con esto, puesto que además de muy molesto es contaminante.