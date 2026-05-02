"Trump prometió guerras ganadoras que nunca acaban"

El portaaviones USS Abraham Lincoln participa en la operación de bloqueo de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, siguiendo órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / Us Navy/U.S. Navy / Zuma Press / Europa Press / Co

Luis Fernando Crespo



El problema de fondo es que una vez que alguien responde al fuego con fuego todos nos convertimos en bestias, perdemos la capacidad para el diálogo y volvemos a tiempos de ignorancias y prejuicios. Las guerras, todas las guerras, han sido económicas, alguien intenta por la fuerza que prevalezcan sus propios intereses sobre los del enemigo ocasional, por eso empiezan y por eso deberían terminar; así deben entenderse, porque una guerra religiosa, ideológica o de identidad no acabaría nunca.

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En Oriente Medio hasta que no se reconozcan los intereses económicos en conflicto seguiremos luchando contra un enemigo sin forma. A mí lo que me indigna es la facilidad con que nos alienan y aceptamos el mundo dividido entre buenos (nosotros) y malos (ellos). En realidad, no existen ni los buenos (soldados profesionales) ni los malos (bárbaros terroristas), ni peores (yihad) o mejores (libertad duradera) intenciones.

Hay intereses económicos que se complementan o se enfrentan, hay cooperación, que es buena, o competencia, que pese a ser mala es la norma que rige en este bárbaro Occidente; que cree que lo puede todo frente a la barbarie del Islam, equipados ambos por la misma industria armamentística. O espabilamos o la guerra la seguiremos perdiendo los pobres de aquí y de allí. A pesar de Trump, reconociendo las dificultades evidentes para el diálogo y para la resolución pacífica de los conflictos, la negociación y el acuerdo sigue siendo la única apuesta posible.