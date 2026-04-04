"Solo Trump está metido hasta el tuétano en la guerra de Irán"

Un asistente en tierra guía a un bombardero esratégico B-1 Lancer a su regreso a su base en un lugar no determiando de Oriente Medio, tras participar en una acción de guerra sobre Irán. / USAF

César Carulla



El rey del mundo entra en una fase de todo o nada de la que puede recoger esos grandes beneficios que ha previsto (o no). Trump está metido hasta el tuétano en la guerra de Irán, solo él, pues nadie puede acusar a los estadounidenses de hacer lo que está haciendo su rey, ya que no les ha preguntado, a ninguno. El caso es que 50.000 (o más) soldados se preparan para entrar en combate directo contra probablemente más de un millón de soldados iraníes.

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De darse este escenario es muy posible que unos pocos marines por aquí otros por allá sean capaces, debido a la superioridad aérea, de eliminar a muchísimos soldados del régimen, incluso muchos de ellos seguramente desertarán, ya que los regímenes dictatoriales tienen esa debilidad, sus soldados, incluso mandos intermedios, suelen estar bajo una presión que es más producto de amenaza que de un sentimiento de pertenencia y defensa de la patria.

En la guerra de Irak de 2003 se produjeron rendiciones y deserciones masivas hasta el punto de disolverse el ejército iraquí por completo en muy pocas semanas, para después organizar la resistencia a través de unos pocos disidentes que organicen atentados contra los ocupantes durante todo el tiempo que permanezcan. Irán se ha preparado para una guerra de misiles, veremos si es capaz de resistir en tierra.

La clave será si el régimen es capaz de retener a sus soldados con buena moral y dispuestos a darlo todo. En cualquier caso, seguro que están preparados para ir a las montañas al más puro estilo talibán, y a confundirse con la población para minar los caminos y calles y destrozar la moral estadounidense que, con el paso del tiempo, recae como todas. Lo hemos visto en muchas películas y no es ficción.

¿El rey Trump se ha tirado un farol o lleva una escalera de color? No queda mucho para ver el desenlace, dudo mucho que se dé la vuelta. La debilidad de los reyes ambiciosos solía ser el orgullo. Lo hemos visto en muchas películas, y no es ficción.