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" Trump ha puesto el mundo patas arriba y no piensa parar"
Negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza / Europa Press/Contacto/Hussain Ali
Marisa Rando
Entre parpadeo y parpadeo, el presidente estadounidense se ha colgado una nueva medalla. Está vez la de acabar con la guerra de Irán, firmando un acuerdo de paz, terminando con un conflicto que él mismo inició.
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El quid de la cuestión no está solamente en el control de la zona de Oriente Medio, sinó también en el control del petróleo, cosa que le interesa sobremanera. Al tiempo que intenta contentar a Netanyahu, su aliado en la región, que tiene sus propios intereses, ya sea quedarse con Gaza, Cisjordania, el Líbano o lo que le apetezca, porque para eso ellos son el pueblo elegido, y el suyo el ejército más moral del mundo.
No importan los niños, las mujeres y todos los civiles muertos por Israel. Solo son daños colaterales, justificables para anexionarse más territorios. Y ante el genocidio, Trump permanece cruzado de brazos, pues Netanyahu está respaldado por los cristianos conservadores de Norteamérica y Trump reza con ellos. El presidente estadounidense no ve los cuerpos de los asesinados, no ve los destrozos y la desolación, solo ve un gigantesco pelotazo urbanístico en el que podría convertir las ruinas en un resort turístico digno de ver.
Netanyahu, por su parte, está desatado, no respeta ningún alto el fuego, eso no va con él. Y próximamente sabremos si habrá o no paz después del acuerdo firmado por Trump, que quiere vender como un triunfo, pero que viene a dejar las cosas más o menos tal y como estaban antes del inicio de esta guerra absurda, en la que no ha habido ni cambio de régimen, ni nada de nada.
Los antiguos aliados ya no lo son, y Europa debería empezar una estrategia conjunta de defensa fuera de la OTAN y sin contar con Estados Unidos y su dorado presidente. La cruda realidad es que Trump, el dormilón, ha puesto el mundo patas arriba y no piensa parar.
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