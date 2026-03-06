Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Trump quiere ser emperador del mundo y al que ose levantar la cabeza, se la corta"
Trump, durante su discurso del estado de la Unión / KENNY HOLSTON / Associated Press
José Franco
Vistos los últimos acontecimientos internacionales, he llegado a la conclusión de que no sirve de nada cumplir las normas en general, dado que los que tienen la fuerza se imponen por las buenas o por las malas. EEUU acaba de avisar al mundo de que al que levante la cabeza se la cortan y punto. Trump aplaude el uso de la fuerza contra sus compatriotas, y todo por obtener el poder y el dinero.
La guerra de Irak fue porque Saddam Hussein aceptó cobrar el petróleo en euros en lugar de dólares, con el consiguiente descalabro para la moneda de EEUU. Ahora, se han cargado Venezuela para así conseguir el petróleo que tiene y atacan a Irán con la excusa de las armas nucleares, pero no atacan a Corea del Norte, que sí tiene un arsenal. La realidad de Irán es el petróleo que suministra a China.
En resumen, Donald Trump quiere ser el emperador del mundo y al que ose levantar la cabeza, se la corta.
"Irán y el futuro"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
