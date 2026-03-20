Líderes religiosos ofrecen una oración por Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca

José María Andrés



Hace unos años, publiqué una novela titulada 'Dios no estuvo en el 36'. No me cabe duda de que fue así. Hace unos días, aparecieron en todos los medios de comunicación del mundo unas imágenes en las que Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, estaba rodeado de una veintena de líderes religiosos y pastores evangélicos.

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Muy poco después de que Trump y Netanyahu hayan asesinado a docenas de miles de personas (muchas de ellas niños) en Gaza y Cisjordania y sigan bombardeando medio mundo en Oriente Medio sin el más mínimo reparo, el predicador rezó en el el Despacho Oval de la Casa Blanca, mientras muchos de los veinte líderes religiosos ponían sus manos en los hombros y la espalda de un Trump que parecía no haber roto un plato en toda su vida.

"Oramos para que continúes, Dios, dando a nuestro presidente la fortaleza que necesita para liderar nuestra gran nación y el deseo de que EEUU sea una nación bajo Dios". No me cabe duda: o Dios no existe o sigue despistado.