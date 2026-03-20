"Haré lo que quiera con ella"

"La vaga de professors explicada als meus alumnes de la generació Z"
Aurora Trigo Sant Quirze del Vallès
Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
Un vendedor de flores pasa frente a un mural con el rostro del revolucionario Ernesto “Che” Guevara en una calle de La Havana, Cuba. / YAMIL LAGE / AFP
Víctor Calvo
En esos términos habla Trump de Cuba. Como un marido antiguo, machista y maltratador. Y es que al colonialismo del siglo XXI no le gusta que le llamen imperialista. Cuando pretende dominar política y económicamente a un país pobre, no necesita las bombas ni las tropas, utiliza la tiranía de la no pobreza: lo aísla, lo empobrece más, lo somete, le impone sus condiciones y apoya gobiernos títeres para poder explotarlo económicamente.
Entretodos
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
La excusa de llevar la democracia y mejorar la vida de los ciudadanos de los países invadidos es un eufemismo que ya nadie se cree. Ahí tenemos el ejemplo reciente y en proceso 'democratizador' de Venezuela.
Participaciones de loslectores
Aurora Trigo Sant Quirze del Vallès
Guille Castillo Barcelona
Fernando Guerrero Cornellà de Llobregat
Jordi Querol Barcelona
Rosa García Sant Feliu de Llobregat
Másdebates
El debate