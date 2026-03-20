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"Haré lo que quiera con ella"

Un vendedor de flores pasa frente a un mural con el rostro del revolucionario Ernesto “Che” Guevara en una calle de La Havana, Cuba.

Un vendedor de flores pasa frente a un mural con el rostro del revolucionario Ernesto “Che” Guevara en una calle de La Havana, Cuba. / YAMIL LAGE / AFP

Víctor Calvo

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En esos términos habla Trump de Cuba. Como un marido antiguo, machista y maltratador. Y es que al colonialismo del siglo XXI no le gusta que le llamen imperialista. Cuando pretende dominar política y económicamente a un país pobre, no necesita las bombas ni las tropas, utiliza la tiranía de la no pobreza: lo aísla, lo empobrece más, lo somete, le impone sus condiciones y apoya gobiernos títeres para poder explotarlo económicamente.

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La excusa de llevar la democracia y mejorar la vida de los ciudadanos de los países invadidos es un eufemismo que ya nadie se cree. Ahí tenemos el ejemplo reciente y en proceso 'democratizador' de Venezuela.

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