"¿Quién es Trump para decir que puede hacer lo que quiera con Cuba?"

AME4827. LA HABANA (CUBA), 17/03/2026.- Personas esperan en un paradero de buses este martes, durante un apagón en La Habana (Cuba). Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024, y el bloqueo petrolero de EE.UU. que inició en enero causan una paralización casi total de la economía y el aumento del descontento social. EFE/ Ernesto Mastrascusa / Ernesto Mastrascusa / EFE

Jorge Ipiña



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La comunidad internacional esta pasmada, el líder de la primera potencia o bien reclama territorios pertenecientes a sus socios, o interviene en países para quitar o poner dictadores, y no solo eso, sino que se mete en guerras y a 'posteriori' quiere que el resto de países le siga, eso sí, sin haber consultado ni consensuado sus decisiones previas.

Las amenazas que ahora se ciernen sobre Cuba son indignantes, y no es que la dictadura castrista se pueda defender de ninguna forma pero, ¿quién es Trump para decir que puede hacer lo que quiera con el país caribeño? ¿Hasta dónde va a llegar su bravuconería? Europa debe independizarse y armarse; y más si tenemos en cuenta que a Trump aún le quedan tres años de mandato. Más vale prevenir que curar. Y sino, que se lo digan a Ucrania.