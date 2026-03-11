Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Siento tristeza por la pérdida de una línea de I3 en la escuela Joan Maragall, de Rubí"
Aula de educación infantil en una escuela catalana. / JORDI OTIX
Laura Pérez
Soy una maestra jubilada. He amado y amo esta profesión a pesar de todas las trabas que sufre por parte de los estamentos. El último agravio es la reducción de una línea en EI3 de la escuela Joan Maragall de Rubí. Es una escuela pública con un buen proyecto educativo que había entusiasmo a mi hija para llevar a su hija. De repente, se han frustrado sus expectativas por esta reducción irresponsable, que dejará a muchos niños y niñas sin la posibilidad de recibir la educación que merecen.
Seguro que esta carta no cambiará esta situación, pero necesitaba expresar mi tristeza por la oportunidad perdida de mi nieta. Ojalá me equivoque.
