"Es triste cuando descubres que una amistad no era lo que parecía"

Amigos dando un paseo. / Pexels

Vanessa Cano



No todo el mundo entiende igual el concepto de amistad. Hay personas para las que querer significa permanecer, estar, sostener. Personas que entienden la amistad como un lugar seguro. Y hay otras que quieren de una forma más condicionada. Mientras todo encaja, la cercanía existe. Pero cuando toca demostrar, algo cambia. Y una empieza a sentir que quizá estaba viviendo algo distinto a lo que estaba viviendo la otra persona.

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Es una sensación difícil de explicar. Porque no solo duele perder a alguien, duele darse cuenta de que quizá la amistad que tú estabas sintiendo no era exactamente la misma que sentía la otra persona. Duele preguntarse cuánto había de verdad y cuánto dependía del momento. Las amistades más intensas son también, muchas veces, las más confusas. Las que parecen más fuertes y especiales. Las que se construyen deprisa, con confidencias y presencia, con la sensación de que la otra persona te entiende como nadie. Y por eso cuesta tanto aceptar que también pueden ser frágiles.

A veces solo hace falta una decepción para entenderlo. Un momento difícil o una herida para descubrir quién está de verdad. Porque hay silencios que explican mucho más que cualquier palabra. Basta con que una pregunta no llegue. Con que cuando necesitabas un “¿cómo estás?” solo encuentres distancia. Ahí una entiende que no todas las personas están dispuestas a quedarse.

Y llega un momento en que una comprende que el problema no era haber querido demasiado sino haber esperado de alguien una forma de amar, de cuidar o de estar que quizá nunca supo ofrecer. Hay una tristeza especial en descubrir que una amistad no era lo que parecía. Y también una fuerza enorme en aceptar la verdad. Y, aun así, una sigue creyendo en la amistad. Pero ya no de la misma manera. Más atenta a las personas que permanecen cuando ya no hay nada que ganar. Porque esas son las amistades que de verdad importan.