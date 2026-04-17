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"Los tripulantes de la Artemis habrán visto la Tierra como un gran patio de colegio"
NASA: Nuestra tripulación está ahora más cerca de la Luna que de la Tierra / EFE/NASA
Lena González
Me hubiera encantado escuchar dos declaraciones de los tripulantes de la nave espacial que visitó la Luna: la primera es que observando nuestro planeta desde allí, se habían sentido terriblemente avergonzados al ver como nosotros, los humanos, lo estamos destruyendo con nuestra enorme voracidad; al ver que lo que antes era verde y azul se está transformando en gris y negro.
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La segunda podría ser, igual que cuando observamos un hormiguero o una colmena de abejas intentando analizar su comportamiento, nos estaban viendo como un gran patio de colegio, donde todo está orquestado por unos cuantos matones que a través de la violencia y del miedo arrasan y abusan de los más débiles, instalando poco a poco una especie de ley de la selva donde solo sobreviven los más fuertes, los más violentos o los que se someten a ellos sin observar ni discutir nada de lo que sucede a su alrededor.
¿Cómo puede pasar esto si la gran mayoría somos hormigas y abejas obreras? Muy sencillo, muy pocos están dispuestos a renunciar a sus privilegios, a su comodidad y, sobre todo, casi nadie se arma de valentía y coraje para enfrentarse a este tipo de personajes que nos hacen creer que son dioses todopoderosos, emperadores romanos y solo son unos abusones que sin la complicidad y el miedo del resto serían menos que nada.
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