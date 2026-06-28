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"Señores del Tribunal Supremo, ¿son conscientes de lo que han hecho?"
Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparecen el empresario Víctor Aldama (i), el exministro de Transportes José Luis Ábalos (2d) y el exasesor de Ábalos, Koldo García (d) este miércoles durante el juicio contra Ábalos. EFE/ Señal Del Tribunal Supremo /MEJOR CALIDAD DISPONIBLE/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO). SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / - / EFE
Jaume Brasó
Es muy fácil. Empresario dedicado a concursos públicos. Se dirige a cargos públicos. Paga mordida para la garantizarse su adjudicación. Y cuando lo pillen colaborará con la justicia. No irá a la carcel y se quedará con su parte de lo robado. Ya tenemos la jurisprudencia. Y los rivales políticos de los condenados estarán encantados y hablarán maravillas de mi colaboracion.
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Señores del Tribunal Supremo, ¿son conscientes de lo que han hecho?
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"No es prioridad, es equidad si los ciudadanos deciden en referéndum"
Iulen Lizaso Hernani (Guipúzcoa)
"Estar de baixa al Departament d'Educació penalitza"
Carmen Cabezos Sant Feliu de Llobregat
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