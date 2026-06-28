Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparecen el empresario Víctor Aldama (i), el exministro de Transportes José Luis Ábalos (2d) y el exasesor de Ábalos, Koldo García (d) este miércoles durante el juicio contra Ábalos. EFE/ Señal Del Tribunal Supremo /MEJOR CALIDAD DISPONIBLE/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO). SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / - / EFE

Jaume Brasó



Es muy fácil. Empresario dedicado a concursos públicos. Se dirige a cargos públicos. Paga mordida para la garantizarse su adjudicación. Y cuando lo pillen colaborará con la justicia. No irá a la carcel y se quedará con su parte de lo robado. Ya tenemos la jurisprudencia. Y los rivales políticos de los condenados estarán encantados y hablarán maravillas de mi colaboracion.

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Señores del Tribunal Supremo, ¿son conscientes de lo que han hecho?