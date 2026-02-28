"Tres intervenciones en la misma acera en tres meses"

Tres intervenciones en la acera de la calle de Espronceda en cuatro meses. / Rubén Fernández

Rubén Fernández



En la calle Espronceda de Barcelona, entre la calle de Múrcia y las calles del Clot con Mallorca, los vecinos llevamos tres meses siendo testigos de una que invita a reflexionar sobre cómo se gestiona el gasto público municipal. A finales de 2025, el ayuntamiento procedió a renovar aproximadamente la mitad de la acera del lado impar, deteriorada y con desniveles que suponían un riesgo real para los viandantes.

Una actuación necesaria y bienvenida. Sin embargo, en menos de dos semanas después, esa misma acera recién pavimentada fue levantada de nuevo para acometer la sustitución de tuberías de agua, obligando a rehacer el trabajo anterior. Esta semana, para mayor asombro de los vecinos, se ha iniciado una tercera intervención sobre el mismo tramo (además de en otros tramos colindantes): de nuevo levantar y pavimentar la misma acera anteriormente citada.

Nadie cuestiona la necesidad de modernizar las infraestructuras urbanas ni las dificultades de coordinación entre el ayuntamiento y las empresas concesionarias de servicios. Lo que resulta difícil de aceptar es que el ayuntamiento, en un contexto donde las partidas económicas cobran una gran importancia, asuma tres veces el coste de una actuación similar por falta de planificación coordinada.

¿Existe algún mecanismo interno en el Ayuntamiento de Barcelona que detecte y corrija este tipo de desajustes antes de que se ejecuten? ¿Hay alguien responsable de cruzar los calendarios de obra entre departamentos y empresas externas? Los barceloneses merecemos una respuesta.