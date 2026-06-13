"El tren orbital acabarà amb els pagesos de les Cinc Sènies de Mataró"

"La resposta ciutadana a la visita del Papa Lleó XIV ha estat imponent"
Ignasi Martínez Sant Cugat del Vallès
Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
Estación de Mataró, que se prevé como cabecera de la futura línea orbital ferroviaria. / Sandra Román / EPC
Jaume Brasó
Fa16 anys ja es va presentar el projecte d'aquest tren orbital. Una de les zones afectades era l'espai agrari de Mataró conegut com les Cinc Sènies. Els pagesos afectats per la potencial reserva de sòl no han pogut fer les inversions i millores a les seves explotacions, doncs en cas d'expropiació perdrien els diners invertits. Estem en un context de manca crònica i històrica del manteniment de la xarxa actual de Rodalies i passaran anys abans no sigui possible posar-la al dia. Es lògic fer aquesta nova inversió i deixar Rodalies en estat precari?
Entretodos
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
El pacte per la construcció del tren orbital contempla un finançament estatal del projecte. Una nova majoria parlamentària previsible a Madrid, i el govern resultant assumiran aquest finançament? Moltes incògnites! I mentre ens omplim la boca de productes de proximitat, els pagesos de les Cinc Sènies no poden invertir per modernitzar els seus cultius d'acord amb les exigències actuals de competitivitat. I el relleu generacional serà impossible.
Adéu a les Cinc Sènies?
Participaciones de loslectores
Ignasi Martínez Sant Cugat del Vallès
Manuel Pablo Isla Premià de Dalt
Másdebates
El debate