Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"El Treball de Recerca de batxillerat ha resultat ser un error"
Estudiantes de segundo de Bachillerato preparando la selectividad, este lunes. / Manu Mitru
David Rabadà
Molts claustres de centres educatius catalans estan en peu de guerra en contra del Departament d’Educació. En aquest sentit, estan signant un manifest en contra del Treball de Recerca que s’exigeix als seus alumnes. La causa és ben simple: aquests treballs estressen a alumnes i professors sense gran efectivitat educativa, fins i tot, i de vegades, aquests treballs són de tot menys de recerca i és que l'educació catalana no valora prou ni la ciència ni el mètode científic.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Al final, la majoria dels Treballs de Recerca acaben sent un refregit de bibliografies on es retalla i enganxa i les actuals intel·ligències artificials creen els continguts de la suposada recerca. El suposat Treball de Recerca, que atorga el 10% de la nota del batxillerat, és un treball que no es demana a la resta d'autonomies. Aquí cal afegir les queixes de pares, alumnes i d'algunes plataformes que denuncien l'estrés real patit pels alumnes durant l'esmentat i dubtós treball.
Des de l'aula resulta obvi l'error que van cometre alguns teòrics de l'educació en inventar-se aquesta falsa recerca. Potser fora millor que aquest 10% de la nota s'omplís amb classes de coneixements. Fa anys que molts docents exigeixen que els currículums siguin més elevats i que els accessos a universitat siguin d'una excel·lència i equitat d'acord amb tot l'anterior. Malauradament, el Departament fa massa anys que creu en el fum d'ideologies i interessos d'alguns pedagogs.
Participaciones de loslectores
Másdebates
El debate
- Fraude y apropiación Absuelto un hombre acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco
- Barrios de Barcelona Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
- Comicios 15M Encuesta de Gesop: Mañueco es el líder preferido por los votantes para ser el presidente de Castilla y León
- Sondeo del GESOP Encuesta Castilla y León: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
- Impacto económico de la guerra El conflicto en Oriente Próximo enfría el turismo y altera las rutas de mercancías
- LAS ELECCIONES AZULGRANAS El equipo de campaña de Víctor Font: y Gaspart ya no será el 'sparring' para los debates
- LAS ELECCIONES AZULGRANAS El equipo de campaña de Joan Laporta: la estrategia pivota sobre el carisma del líder
- Televisión y Mas Las poses y las formas de Gonzalo Miró
- CORTO Y AL PIE Después del 8M: la igualdad necesita sumar a los hombres
- Mossos d'Esquadra Catalunya registra diez denuncias por desaparición cada día