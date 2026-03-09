Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"El Treball de Recerca de Bachillerato ha resultado ser un error"
Estudiantes de segundo de Bachillerato preparando la selectividad, este lunes. / Manu Mitru
David Rabadà
Muchos claustros de centros educativos catalanes están en pie de guerra contra el Departament d'Educació. En este sentido, están firmando un manifiesto en contra del Treball de Recerca que se exige a sus alumnos. La causa es muy simple: estos trabajos estresan a alumnos y profesores sin una gran efectividad educativa; incluso, y en ocasiones, estos trabajos son de todo menos de investigación, ya que la educación catalana no valora lo suficiente ni la ciencia ni el método científico.
Al final, la mayoría de los Treballs de Recerca acaban siendo un refrito de bibliografías donde se recorta y se pega, y las actuales inteligencias artificiales crean los contenidos de la supuesta investigación. El supuesto Treball de Recerca, que otorga el 10% de la nota del bachillerato, es un trabajo que no se exige en el resto de comunidades autónomas. Aquí hay que añadir las quejas de padres, alumnos y de algunas plataformas que denuncian el estrés real sufrido por los alumnos durante el mencionado y dudoso trabajo.
Desde el aula resulta obvio el error que cometieron algunos teóricos de la educación al inventar esta falsa investigación. Quizás sería mejor que ese 10% de la nota se completara con clases de conocimientos. Hace años que muchos docentes exigen que los currículos sean más elevados y que el acceso a la universidad sea de una excelencia y equidad acordes con todo lo anterior. Lamentablemente, el Departamento lleva demasiados años creyendo en el humo de ideologías e intereses de algunos pedagogos.
