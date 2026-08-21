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"El transporte público en agosto"
Calor en la estación de Plaza Catalunya de la L1 del metro de Barcelona. Viajeros esperan en los andenes soportando las altas temperaturas con abanicos, ventiladores portátiles y otros métodos para combatir el calor, pese a que la estación debía beneficiarse de las mejoras de ventilación anunciadas. A 30 de julio de 2026. Barcelona. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC
Bea Prieto Cano
La frecuencia de paso del transporte público en domingo es insufrible, el autobús es un fantasma. Pero ojo, que ha llegado agosto y parece ser que nadie trabaja, ni hora punta, ni días laborables, da igual. De tener una frecuencia de entre dos a tres minutos en el metro, hemos pasado a esperar de cinco a siete a 31ºC para entrar a un vagón abarrotado de gente trabajadora con sus mochilas, porque sí, en agosto también se trabaja.
Entretodos
En el autobús ayer esperé 15 minutos, línea H12 al rayo del sol, otra maravilla. No entiendo cómo una ciudad que acoge a tanta gente, donde queremos tener servicios cada día, restaurantes llenos, monumentos abiertos... tiene un transporte que no está a la altura, ni en fin de semana ni en verano.
La cuota del abono transporte es la misma, el servicio debería ser igual todos los días.
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