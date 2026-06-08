"La transparencia no es una opción, es una obligación"

La UDEF durante el registro de las oficinas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. / Carlos Luján - Europa Press

Montserrat Peiris



Reconozco que cada vez me cuesta más leer noticias sobre presuntas tramas de corrupción, contratos millonarios y relaciones privilegiadas entre el poder político y grandes empresas sin sentir una profunda decepción. Las recientes informaciones que vinculan al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y a sus hijas con negocios relacionados con Huawei vuelven a alimentar una sensación que muchos ciudadanos compartimos: la de que existen demasiadas zonas grises allí donde debería haber absoluta transparencia.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

No soy juez ni pretendo dictar sentencia. La presunción de inocencia es un pilar básico de nuestra democracia y debe respetarse siempre. Pero precisamente por eso, porque la confianza en las instituciones es fundamental, quienes han ocupado las más altas responsabilidades públicas deberían ser los primeros interesados en aclarar cualquier duda y ofrecer explicaciones convincentes.

Lo que inquieta no es solo lo que puedan determinar las investigaciones, sino el deterioro progresivo de la confianza ciudadana. Mientras miles de familias se esfuerzan cada día para llegar a fin de mes, resulta difícil comprender noticias que hablan de millones de euros, influencias y conexiones que parecen reservadas a unos pocos privilegiados.

La mayoría de los ciudadanos no pedimos nada extraordinario. Solo queremos saber si las reglas son las mismas para todos, que nadie está por encima de la ley y que quienes han tenido el honor de gobernar actúan con la ejemplaridad que exige el cargo. La transparencia no debería ser una opción; debería ser una obligación. Porque cuando la sospecha se instala de forma permanente en la vida pública, no pierde un partido político u otro: perdemos todos.