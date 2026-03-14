Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"El trabajo de las educadoras de 0 a 3 años sigue siendo invisible y poco reconocido"
Imagen de archivo de un niño jugando en una escuela infantil / Keira Burton
Laura Ricós
Mucho se habla de la importancia de la educación en la primera infancia. Los expertos coinciden en que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños y niñas. Sin embargo, la realidad cotidiana de muchas aulas de 0 a 3 años sigue siendo una gran desconocida. Trabajar en una escuela infantil significa acompañar procesos esenciales: los primeros vínculos fuera de la familia, los primeros pasos hacia la autonomía, las primeras relaciones con otros niños. Pero también significa responder, al mismo tiempo, a múltiples necesidades básicas de niños muy pequeños que todavía dependen completamente del adulto.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
En muchas aulas, una sola educadora debe atender a varios niños a la vez. Y la realidad del día a día no es ordenada ni previsible. Mientras cambias el pañal a un niño, otro tiene sueño y llora porque necesita estar acompañado. En ese mismo momento, otro tropieza y se cae. Otro se enfada y lanza un juguete. Otro necesita ayuda para sonarse la nariz o, simplemente, busca un abrazo. Todo sucede al mismo tiempo.
Esta simultaneidad forma parte natural del desarrollo infantil. Pero cuando una sola persona debe atender todas esas situaciones a la vez, la presión es enorme. No se trata de falta de vocación ni de compromiso profesional. Las educadoras de 0 a 3 trabajan con una implicación profunda, conscientes de la importancia de su labor. El problema es que hay momentos en los que humanamente es imposible llegar a todo.
La situación se vuelve todavía más complicada cuando falta una compañera y no hay sustitución o refuerzo. Entonces el peso del aula recae sobre quienes están presentes, que deben multiplicarse para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los niños. Las educadoras del 0 a 3 no solo cuidan. Educan, observan, previenen, acompañan y sostienen momentos clave del desarrollo infantil. Sin embargo, su trabajo continúa siendo poco visible y, a menudo, poco reconocido.
Participaciones de loslectores
"I si donar sang també servís per prevenir en salut?"
Ricard Franco Sant Joan Despí
"Logros de madres, herencia de hijas"
Suso Liste Santiago de Compostela (La Coruña)
Másdebates
El debate
- Dificultades burocráticas Unos padres ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de "competencias digitales"
- El nuevo paradigma del empleo Un estudio del Deutsche Bank afirma que el título universitario “ya no es garantía de éxito laboral” tras la irrupción de la IA
- Mejora de la operativa El aeropuerto de Barcelona-El Prat no se espera a la ampliación: renovará el asfalto de la pista del mar, construirá nuevos carriles y modernizará instalaciones
- Estreno de cine Crítica de 'Torrente, presidente': el casposo personaje creado por Santiago Segura revoluciona a la extrema derecha
- Problema con Hacienda La Fiscalía pide más de cinco años de cárcel para Kiko Matamoros y cuatro para Makoke por ocultar patrimonio
- ¿Operación Rufián?
- Registros históricos Catalunya vive el invierno más nublado de los últimos 16 años: "Desde 2010 no se registraba una estación con tan poco sol"
- Guerra en Irán Antonio Deus, transportista autónomo: "Llenar el depósito de la furgoneta me cuesta 400 euros más al mes, acabaré trabajando para el de la gasolinera"
- Abro hilo Cierra el Karma, luto en los grupos de Whatsapp de la mediana edad
- Entender más Crónica desde Beirut, una ciudad acostumbrada a la guerra