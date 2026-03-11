"Los trabajadores de las taquillas del museo y las secciones del Barça trabajamos en condiciones impropias de este club"

Caos ante las taquillas del Camp Nou antes del Barça-Alavés del pasado sábado. / El Periódico

Rubén García



Escribo esta carta para denunciar públicamente la situación que, desde hace años, padecemos los trabajadores de las taquillas del museo y de las secciones del FC Barcelona. Lo hago porque, pese a haber trasladado en numerosas ocasiones estos problemas a la empresa, seguimos trabajando en condiciones que consideramos impropias de una institución del tamaño y prestigio del club.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Muchos ciudadanos pensarán que un club como el FC Barcelona cuenta con instalaciones adecuadas y condiciones dignas para los trabajadores que atienden a miles de visitantes cada día. Sin embargo, la realidad dista mucho de esa imagen. Las taquillas presentan un evidente estado de abandono en cuanto a mantenimiento y limpieza. En ocasiones pasan varios días sin que se vacíen siquiera las papeleras.

Las sillas en las que trabajamos -y en las que podemos pasar hasta 12 horas durante los días de partido- se encuentran en muchos casos rotas, sin reposapiés ni apoyabrazos, lo que provoca molestias físicas y hace aún más dura una jornada ya de por sí exigente. A todo ello se suma un problema que afecta directamente a nuestro trabajo diario: el sistema de comunicación con los clientes. Trabajamos con micrófonos que no funcionan correctamente o que están directamente averiados.

Los visitantes nos dicen continuamente que no nos escuchan, y nosotros tampoco podemos oírlos con claridad. Como consecuencia, los trabajadores nos vemos obligados a gritar constantemente para intentar atender al público, generando un ambiente de ruido permanente y una gran tensión entre compañeros. Esta situación ha sido comunicada en repetidas ocasiones a la empresa responsable.

Actualmente, estamos subrogados a Adecco, y la respuesta que recibimos es siempre la misma: no se realizará ninguna mejora hasta que finalicen las obras del nuevo estadio y se construyan nuevas taquillas. Es decir, se nos pide que sigamos trabajando durante años en estas condiciones sin ofrecer ninguna solución provisional.