"Las trabajadoras de ayuda a domicilio de Barcelona visibilizan su precarización"

En la foto una mujer pasea con otra persona dependiente tercera edad jubilado dependencia / FERRAN NADEU

Ángela Barriuso



Las cuatro mil trabajadoras familiares del servicio municipal de ayuda a domicilio de Barcelona y las sesenta y nueve mil de Catalunya están convocadas este sábado 30 de mayo a manifestarse en la plaza de Catalunya por la asociación que las representa. Los cuidados a personas en situación de dependencia, un trabajo cualificado de esencial. Sin consignas de ningún sindicato bajo el lema "los cuidados son esenciales, nosotras también".

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Un acto para visibilizar la precarización de un sector feminizado, el 95% de sus profesionales son mujeres, la mayoría subcontratadas a tiempo parcial no deseado. No llegan al SMI. No pueden conciliar su vida privada con la profesional. La bolsa de horas es usada para coaccionar con horas extra e infringir el derecho laboral de la desconexión fuera de horas laborales.

Son invitadas a recuperar horas de días laborables en festivos. Lo que según algún sindicato consultado no es ilegal porque lo piden, no lo ordenan. Gestionado por oligopolios o cooperativas, representa la segunda partida del presupuesto del ayuntamiento de Barcelona. "Repartimos humanidad", es el lema de una de estas multinacionales del tercer sector.

Un eufemismo para blanquear su actividad que consiste en medrar con la pobreza, generando más, subvencionada con fondos públicos. Las trabajadoras asumen servicios de lavandería, higiene, enfermería, fisioterapia, psicología, terapia ocupacional, peluquería, cocina, limpieza, mantenimiento y organización de viviendas, compras, gestiones, acompañamientos, lampistería y cualquier cosa que les pidan.

La mesa de negociación para el VI Convenio de Empresas de Atención Domiciliaria (SAD) de Catalunya se constituyó el 2 de marzo de 2023, y el sector acumula más de tres años de complejas negociaciones. Ni humanidad ni derechos. Trabajadoras pobres, pensionistas indigentes. Un futuro indigno si la Administración no actúa para rescatar a sus trabajadoras, como se lo van a pedir este sábado.