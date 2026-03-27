"'Torrente' no es una comedia desternillante sino una reflexión social y política"

Barcelona. 13/03/2026. Cultura. Primer día de la nueva película de Torrente en los cines Verdi del barrio de Gràcia. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, cines Verdi, Torrente, estreno, cine, cultura, audiovisual, humor español, Santiago Segura / Marc Asensio Clupes / EPC

Lena González



Si en una "supuesta democracia" se crea un cuerpo especial para la caza al inmigrante practicando persecuciones implacables, abusos de autoridad, secuestros, asesinatos... Claramente, la realidad supera cualquier ficción.

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Si en los parlamentos tenemos representantes políticos votados por los ciudadanos, que sin ruborizarse lanzan mensajes machistas (o más bien, antifeministas), xenófobos, clasistas y en lugar de mirar por el interés ciudadano lo que hacen es embarrarlo todo. De nuevo la realidad se come la ficción.

Si en todas las formaciones políticas, y especialmente cuando se toca poder, algunos dejan de lado la ejemplaridad y comienzan una especie de gincana de pecados capitales: avaricia, gula, lujuria... La triste realidad deja a un lado la ficción.

Por eso, 'Torrente' ya no es una comedia desternillante sino más bien una reflexión social y política que nos muestra las vergüenzas y desvergüenzas de la realidad que vivimos. Si atrae a las salas a tantos jóvenes como parece, a lo mejor debería darse un posterior debate sobre lo allí visto y oído 'versus' lo que ven y escuchan a diario, y aquí de nuevo considero que la realidad es más que apabullante. ¿Acaso 'Torrente' es un documental?