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"'Torrente' no es una comedia desternillante sino una reflexión social y política"

Barcelona. 13/03/2026. Cultura. Primer día de la nueva película de Torrente en los cines Verdi del barrio de Gràcia. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, cines Verdi, Torrente, estreno, cine, cultura, audiovisual, humor español, Santiago Segura

Barcelona. 13/03/2026. Cultura. Primer día de la nueva película de Torrente en los cines Verdi del barrio de Gràcia. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, cines Verdi, Torrente, estreno, cine, cultura, audiovisual, humor español, Santiago Segura / Marc Asensio Clupes / EPC

Lena González

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Si en una "supuesta democracia" se crea un cuerpo especial para la caza al inmigrante practicando persecuciones implacables, abusos de autoridad, secuestros, asesinatos... Claramente, la realidad supera cualquier ficción.

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Si en los parlamentos tenemos representantes políticos votados por los ciudadanos, que sin ruborizarse lanzan mensajes machistas (o más bien, antifeministas), xenófobos, clasistas y en lugar de mirar por el interés ciudadano lo que hacen es embarrarlo todo. De nuevo la realidad se come la ficción.

Si en todas las formaciones políticas, y especialmente cuando se toca poder, algunos dejan de lado la ejemplaridad y comienzan una especie de gincana de pecados capitales: avaricia, gula, lujuria... La triste realidad deja a un lado la ficción.

Por eso, 'Torrente' ya no es una comedia desternillante sino más bien una reflexión social y política que nos muestra las vergüenzas y desvergüenzas de la realidad que vivimos. Si atrae a las salas a tantos jóvenes como parece, a lo mejor debería darse un posterior debate sobre lo allí visto y oído 'versus' lo que ven y escuchan a diario, y aquí de nuevo considero que la realidad es más que apabullante. ¿Acaso 'Torrente' es un documental?

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