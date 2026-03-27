Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"'Torrente' no es una comedia desternillante sino una reflexión social y política"
Barcelona. 13/03/2026. Cultura. Primer día de la nueva película de Torrente en los cines Verdi del barrio de Gràcia. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, cines Verdi, Torrente, estreno, cine, cultura, audiovisual, humor español, Santiago Segura / Marc Asensio Clupes / EPC
Lena González
Si en una "supuesta democracia" se crea un cuerpo especial para la caza al inmigrante practicando persecuciones implacables, abusos de autoridad, secuestros, asesinatos... Claramente, la realidad supera cualquier ficción.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Si en los parlamentos tenemos representantes políticos votados por los ciudadanos, que sin ruborizarse lanzan mensajes machistas (o más bien, antifeministas), xenófobos, clasistas y en lugar de mirar por el interés ciudadano lo que hacen es embarrarlo todo. De nuevo la realidad se come la ficción.
Si en todas las formaciones políticas, y especialmente cuando se toca poder, algunos dejan de lado la ejemplaridad y comienzan una especie de gincana de pecados capitales: avaricia, gula, lujuria... La triste realidad deja a un lado la ficción.
Por eso, 'Torrente' ya no es una comedia desternillante sino más bien una reflexión social y política que nos muestra las vergüenzas y desvergüenzas de la realidad que vivimos. Si atrae a las salas a tantos jóvenes como parece, a lo mejor debería darse un posterior debate sobre lo allí visto y oído 'versus' lo que ven y escuchan a diario, y aquí de nuevo considero que la realidad es más que apabullante. ¿Acaso 'Torrente' es un documental?
Participaciones de loslectores
"Ampliar la franja d'edat del cribratge de càncer colorectal salva vides"
Maria Assumpció Vilà Presidenta FECEC (Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer)
"Los precios para la final del Mundial de fútbol son desorbitados"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
"La inclusión no puede quedarse en palabras, debe ser un compromiso verdadero"
David Gómez Rincón de la Victoria (Málaga)
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Haz amigos Mate: la 'app' de Barcelona para ampliar tu círculo social empieza a hacer quedadas analógicas
- Eléctricos ¿Puede ser el sonido un elemento central en un coche eléctrico? Así funciona el Hyundai N Active Sound+
- Movilidad Operación salida Semana Santa 2026, en directo: última hora del tráfico, estado de las carreteras y la DGT
- Icono mundial Gira de Rosalía, en directo | Última hora de la cancelación del concierto en Milán tras el inicio del show
- Salud y medio ambiente Así afecta al corazón la exposición continuada al humo de coches diésel