Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Tornem a la vaga per dignificar la professió docent"
Manifestación de profesores en Barcelona / FERRAN NADEU
José Martín
Avui, 11 de febrer, és una nova jornada de vaga pels mestres i professors catalans. No és una vaga qualsevol. Després de molts anys, despertem de la letargia nacionalista i ens n’adonem que estem entre els més mal pagats d’Espanya com a conseqüència d’anys de retallades amagades sota l’estelada. El complement específic i altres retribucions addicionals que cada comunitat estableix és l’origen d’aquesta desigualtat, perquè la Generalitat de Catalunya porta molts anys sense actualitzar-lo, en contra del que sí han fet les comunitats autònomes que dignifiquen la professió amb millores salarials.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
L’Educació Pública pateix molts problemes i un d’ells és que sovint oblidem que els docents treballem a canvi d’un salari i que bona part del benestar i la dignitat professional es reconeix amb remuneracions. El Departament d’Educació i Formació Professional, amb els nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya, els que tots els partits polítics tenen l’obligació d’ajudar a configurar, té l’obligació de donar resposta a aquesta demanda legítima del conjunt dels treballadors d’escoles i instituts.
Algunes idees bàsiques per millorar la professió a través del sou són les següents: Augmentar el complement específic autonòmic. Actualitzar el complement casa-habitació que, en el meu cas són uns insultants 2,19 euros. Augmentar els complements de càrrecs no directius i permetre cobrar-ne tots els que s’exerceixen, per exemple, els tutors que també són coordinadors. Crear un complement salarial de mentor de 'practicum' universitari, en col·laboració amb el Departament de Recerca i Universitats, per tots els mestres que acullen estudiants en pràctiques i que són el fonament de la millora constant de la professió, participant activament en la formació inicial de mestres i professors.
Inclusió dels càrrecs de Coordinació d’Estratègia Digital i Coordinació de Convivència i Benestar Emocional dins dels equips directius, amb dotació horària i complement salarial equivalent, pel volum de feina que gestionen i la importància d’aquestes figures a les escoles i instituts del segle XXI. Augmentar els complements dels càrrecs directius per reconèixer les tasques i responsabilitats que assumeixen. La Generalitat de Catalunya té la pilota a la seva teulada per poder posar en marxa una dignificació real de la professió docent amb una actualització dels salaris d’acord a la realitat de les escoles i instituts de Catalunya.
Participaciones de loslectores
"Nos invade una ola de maldad y necedad"
Pedro Serrano Antonán del Valle (León)
"El personal laboral d'Educació reclamem els nostres drets"
M. S. C. Avinyonet de Puigventós
Másdebates
El debate
- Alternativa terapéutica Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
- A partir de mañana La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Nils, que dejará lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
- Sentencia Renfe despide a una trabajadora que buscaba trenes retrasados para quedarse con las indemnizaciones sin reclamar
- Reurbanización completa Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants
- Mantenimiento de viviendas Los propietarios de viviendas en alquiler deberán asumir los gastos de mantenimiento
- Exposición Cupra presenta la exposición ‘Own the Wheel’ en su Cupra City Garage de Madrid
- Ciberseguridad Virus a través de Whatsapp: desactiva la descarga automática de archivos para evitarlo
- Inversión en redes Red Eléctrica se defiende y dice que no invierte más porque "no tiene permisos" para hacerlo
- Minuto a minuto Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil enviará un ES-Alert con medidas para este jueves
- Pionero en Europa Can Ruti estrena un fármaco que prolonga la supervivencia de enfermos de un tipo de ELA