"¿Nos tomamos en serio la ciencia?"

Imágenes del Incendio que recorre la sierra de Collserola

Lena González



Recuerdo cuando teníamos estaciones y después de un frío invierno y una cálida y lluviosa primavera nos desprendíamos de la chaqueta de entretiempo y nos dejábamos llevar por la placidez del verano. Eran largos y calurosos días, sí, pero no imposibles de vivir, con sus calurosas noches, que no tropicales; cuando bañarse en la playa era refrescante y no te sumergías en un caldo, impensable que el agua alcanzaría temperaturas superiores a los 30 grados. Los refugios contra el calor podían ser los parques, la sombra de un buen árbol, las terrazas sombrías y no lugares cerrados con gélidos aires acondicionados. Recuerdo que, con la elección del lugar de vacaciones, casi asegurabas el clima, sabías que el norte era fresco y el sur caluroso, ahora todo es imprevisible.

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La probabilidad de incendio siempre ha existido, pero la actual percepción de que si este se produce todo, incluso tu vida, está en grave peligro es propio de estos tiempos...También existían y eran muy bienvenidas las tormentas de verano; ahora nos asustan, porque pueden alcanzar dimensiones descomunales, provocando pérdidas materiales y humanas terribles. De todo este conjunto de cosas hace años que nos vienen alertando, y no un oráculo, ni una bola de cristal, sino la ciencia, casi lo único en lo que deberíamos confiar al 100%.En cambio, ¿qué hacemos?: seguir con nuestras vidas a todo tren y premiar a los políticos negacionistas, que intentan convencernos que aquí no pasa nada. ¡Vaya si pasa!