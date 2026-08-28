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"¿Nos tomamos en serio la ciencia?"
Imágenes del Incendio que recorre la sierra de Collserola
Lena González
Recuerdo cuando teníamos estaciones y después de un frío invierno y una cálida y lluviosa primavera nos desprendíamos de la chaqueta de entretiempo y nos dejábamos llevar por la placidez del verano. Eran largos y calurosos días, sí, pero no imposibles de vivir, con sus calurosas noches, que no tropicales; cuando bañarse en la playa era refrescante y no te sumergías en un caldo, impensable que el agua alcanzaría temperaturas superiores a los 30 grados. Los refugios contra el calor podían ser los parques, la sombra de un buen árbol, las terrazas sombrías y no lugares cerrados con gélidos aires acondicionados. Recuerdo que, con la elección del lugar de vacaciones, casi asegurabas el clima, sabías que el norte era fresco y el sur caluroso, ahora todo es imprevisible.
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La probabilidad de incendio siempre ha existido, pero la actual percepción de que si este se produce todo, incluso tu vida, está en grave peligro es propio de estos tiempos...También existían y eran muy bienvenidas las tormentas de verano; ahora nos asustan, porque pueden alcanzar dimensiones descomunales, provocando pérdidas materiales y humanas terribles. De todo este conjunto de cosas hace años que nos vienen alertando, y no un oráculo, ni una bola de cristal, sino la ciencia, casi lo único en lo que deberíamos confiar al 100%.En cambio, ¿qué hacemos?: seguir con nuestras vidas a todo tren y premiar a los políticos negacionistas, que intentan convencernos que aquí no pasa nada. ¡Vaya si pasa!
Participaciones de loslectores
"Ancorats al franquisme"
Xavi Ventalló Barcelona
"Coneixement, sí, però baratet"
Sergio Gomez Barcelona
"Los chinos de Barcelona"
JORDI QUEROL PIERA BARCELONA
"Cerrado por vacaciones"
Guillermo Moya Torres Esplugues de Llobregat
"¿Chao 'pescao'?"
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
"No perder amigos"
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"Culpables de todo y dueños de nada"
Juan Carlos Solari Santa Cruz de Tenerife
"Pesimismo en la sociedad"
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
Másdebates
Fenómeno histórico
El debate
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