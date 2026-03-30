"Fins quan tolerarem l’abús de poder d’una Administració pública com és la universitat?"
Universitat de Barcelona. / Ferran Nadeu
Ana Medina
Segons el rector de la Universitat de Barcelona, "en dos mesos hauria d’haver superat la mort del meu pare". Així de crua ha sigut la resposta que he rebut com a alumna de màster d’aquesta institució educativa al recurs d’alçada que vaig interposar al febrer perquè em retornessin els diners de les dues assignatures del segon quatrimestre de les quals m’he hagut de desmatricular per motius més que obvis: la mort del meu pare el passat 15 de desembre.
La resposta íntegra no té desperdici, sobretot, perquè tot i que el rector accepta que "el decés d’un familiar directe podria ser causa de l’anul·lació i el retorn de l’import de la matrícula", en el meu cas no ho és perquè "el fet de l’esdeveniment, el 15 de desembre de 2025, és força llunyà del període de matrícula". I no content amb això, continua amb tot un seguit d'interpretacions totalment subjectives respecte a la meva decisió de mantenir una assignatura perquè "si l’impacte de la mort del seu pare l’impedís continuar els estudis, afectaria les tres assignatures matriculades i no únicament les dues anul·lades".
Més enllà del que suposa perdre un familiar per càncer i com que és una mort oncològica -aquells que ho hagin patit m'entendran- el temps que he estat de baixa i les teràpies psicològiques a les quals estic acudint, la resposta del rector està totalment fora de lloc en tant que es pren la llibertat de qüestionar el meu patiment d’aquesta manera per tal de preservar uns pressupostos.
Evidentment, ja sabia que l’Acadèmia és inflexible i deshumanitza de manera sistemàtica l’alumnat, però aquesta resposta traspassa tots els límits de convivència en democràcia, sobretot perquè no es limita als meus aspectes acadèmics, sinó que m’ataca directament com a persona en qüestionar el meu procés de dol. Per tot això, em pregunto fins quan seguirem normalitzant i tolerant com a societat les actituds autoritàries i l’abús de poder d’una Administració pública com és la universitat?
