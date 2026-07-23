"Pobresa moral"
Cesca Barti Banyoles
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Protecció Civil pide no desplazarse desde Barcelona a la Costa Brava por los incendios forestales activos / David Aparicio / vídeo: ACN
Jaume Brasó
Hem reintroduït l'ós al Pirineu i als Picos de Europa i el llop en altres indrets. Hem creat parcs naturals protegits, deixats de la mà de Déu, expulsant els humans que hi treballaven: llenyataires, ramaders, pastors i pagesos d'alta muntanya. Els seus fills, sense cap futur, abandonen aquesta feina i migren cap a la ciutat. No volen ser part d'una espècie en extinció.
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El bosc tant de temps abandonat comporta necessàriament incendis cíclics, ja sigui per causes accidentals, fortuïtes o d'altres. I amb el canvi climàtic aquest fenomen s'accelera. L'única resposta possible: ara toca reintroduir l'espècie humana a la muntanya amb la màxima protecció econòmica i reconeixement social. I que es guanyin dignament la vida subvencionant una millora dels preus obtinguts pels seus productes.
Aquest cost segur que serà inferior al d'apagar focs amb bombers, hidroavions i helicòpters. A més, tindrem carn, llet, llenya..., que no caldrà comprar fora. I el bosc estarà net i aprofitat
Participaciones de loslectores
Cesca Barti Banyoles
Mercedes Hernández Les Franqueses del Vallès
Jonatan Orozco Arcos de la Frontera (Cádiz)
Quico Torras San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
Ricardo Urazurrutia Sant Feliu de Llobregat
Hugo Modesto Izurdiaga Ciudad Madero, Buenos Aires (Argentina)
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