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"Ara toca reintroduir l'espècie humana a la muntanya"

Protecció Civil pide no desplazarse desde Barcelona a la Costa Brava por los incendios forestales activos

Protecció Civil pide no desplazarse desde Barcelona a la Costa Brava por los incendios forestales activos / David Aparicio / vídeo: ACN

Jaume Brasó

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Hem reintroduït l'ós al Pirineu i als Picos de Europa i el llop en altres indrets. Hem creat parcs naturals protegits, deixats de la mà de Déu, expulsant els humans que hi treballaven: llenyataires, ramaders, pastors i pagesos d'alta muntanya. Els seus fills, sense cap futur, abandonen aquesta feina i migren cap a la ciutat. No volen ser part d'una espècie en extinció.

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El bosc tant de temps abandonat comporta necessàriament incendis cíclics, ja sigui per causes accidentals, fortuïtes o d'altres. I amb el canvi climàtic aquest fenomen s'accelera. L'única resposta possible: ara toca reintroduir l'espècie humana a la muntanya amb la màxima protecció econòmica i reconeixement social. I que es guanyin dignament la vida subvencionant una millora dels preus obtinguts pels seus productes.

Aquest cost segur que serà inferior al d'apagar focs amb bombers, hidroavions i helicòpters. A més, tindrem carn, llet, llenya..., que no caldrà comprar fora. I el bosc estarà net i aprofitat

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