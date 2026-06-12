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"Ahora van a cuidar de ti, 'tieta', y no tú de los demás"
Interior de la residencia de gente mayor Feixa Llarga de l’Hospitalet de Llobregat / Departament de Drets Socials
Isabel Franco
Abandonas tu casa, no porque te echen, ni por un fondo buitre, ni por okupas que la hayan invadido. Te vas porque ya no puedes vivir sola. Eres mayor, y aunque estás bien, estás lúcida, eres graciosa y buena persona, has cuidado de los demás sin reproches y no tienes ninguna enfermedad incapacitante que te lo impida. Pero tus piernas ya no son tan ágiles como años atrás y la última vez acabamos en el hospital por ese motivo.
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Y claro, te vas porque tienes 92 años y no has tenido una vida nada fácil. Nosotros, tus sobrinos, tu única familia, vivimos lejos, pero en estos momentos queremos estar cerca de ti. Tú lloras al cerrar la puerta de lo que ha sido tu hogar durante casi toda tu vida y eres consciente de que a partir de ahora tus vecinos serán otros. Ahora, esa casa pertenecerá a otras personas ajenas, y ya no volverás a ella.
Estarás con otros compañeros de vida y más cuidada, pero no será lo mismo. No te abandonamos, 'tieta', solo que esta vez van cuidar de ti y no tú de los demás, y esto no lo llevas bien porque eres una polvorilla que no paras. Siempre activa. Nosotros siempre estaremos contigo; no te vamos a olvidar jamás, 'tieta', te necesitamos.
Participaciones de loslectores
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Manuel Pablo Isla Premià de Dalt
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