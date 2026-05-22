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"¿Se ha pensado cómo atajar el fenómeno de las tiendas de campaña en Montjuïc?"

El impacto del ‘chemsex’ empuja a medio centenar de personas a la calle en Montjuïc

El impacto del ‘chemsex’ empuja a medio centenar de personas a la calle en Montjuïc / Manu Mitru

Miguel Panzano

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¿Se acuerdan de las barracas en Montjuïc? Pues ahora están proliferando las tiendas de campaña. En un corto paseo entre la ladera de Poble-sec y los jardines de Miramar he contado hasta 10 junto al camino o en el camino mismo. Si no se ataja el fenómeno se volverá rápidamente incontrolable. También hay tiendas de campaña junto a la Ronda Litoral y de vez en cuando aparecen en el parque de las Tres Xemeneies o en la playa.

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Señores del ayuntamiento y la Generalitat, ¿han pensado cómo evitar que Montjuïc se llene de tiendas de campaña? Este no es un problema que se arregle haciendo obras innecesarias. Expliquen a los vecinos y ciudadanos qué van a hacer, por favor.

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