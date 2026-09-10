"Mucho texto, poca lectura"

ALUMNOS DE 2º DE LA ESO DEL INSTITUTO IES TEIS EN UNA CLASE. LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO TRABAJAN EN EL AULA CON SUS ORDENADORES DENTRO DEL PROGRAMA E-DIXGAL. ENSEÑANZA DIGITAL. ORDENADOR. PANTALLA / MARTA G. BREA / FDV

Sergio Gomez



España ha obtenido en PISA su peor resultado histórico en comprensión lectora: 451 puntos, diez menos que la media de la OCDE. Un tercio de los adolescentes no alcanza el nivel mínimo y solo el 2% llega al superior. Vamos, que para entender un texto hace falta ya casi un máster.

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La paradoja es que nunca habían leído tanto: mensajes, titulares y notificaciones. Eso sí, todo en frases de tres palabras, con emojis y una alerta cada siete segundos. Estas lecturas no exigen detenerse ni relacionar ideas; bastante tienen con sobrevivir al siguiente aviso de “batería baja”.

Leer de verdad requiere tiempo y atención, justo lo contrario de la lógica de las pantallas. Hay que concentrarse, seguir un argumento y recordar lo que se leyó hace dos páginas. Una actividad radical, casi subversiva.

No se trata de rechazar la tecnología, sino de recuperar el hábito de leer sin interrupciones, facilitar el acceso a libros y contar con adultos que también lean. Recomendar una novela mientras miramos el móvil equivale a pedir silencio con un megáfono, preferiblemente con la cámara frontal activada.

Quizá PISA mida también cuánto tiempo permitimos a los jóvenes estar a solas con una página. O quizá mida cuántas veces les hemos dicho que lean mientras nosotros consultábamos las notificaciones.