"Nos duele el corazón por la familia que se quedó y arraigó en Venezuela"

Equipos de rescate trabajan para localizar posibles supervivientes tras el doble seísmo en Venezuela / Iris Estrada / Zuma Press / Europa Press / Contact

Víctor Calvo



Hay vínculos que no se apagan con el tiempo; si acaso, se refuerzan. En los momentos difíciles actúan como un cordón umbilical que nos hace partícipes de las tragedias remotas. La sufrida, vituperada y maltratada Venezuela; tierra hermana, rica y fértil. Refugio de miles de españoles, italianos y portugueses en los años 50, ha sufrido los demoledores efectos de dos terremotos consecutivos.

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Aún no se puede calcular el efecto devastador de la tragedia, pero miles de venezolanos han fallecido o desaparecido bajo los escombros. Si mi suegro pudiera conocer la noticia, sufriría por la familia que dejó en Caracas; cuando tuvo que regresar a España. Él no pudo hacer fortuna en aquella tierra que nos acogió tras una Guerra Civil tan devastadora y cruel como un terremoto. Nos duele el corazón por los familiares que se quedaron y arraigaron en Venezuela. Quién sabe qué habrá hecho con ellos la madre naturaleza y los especuladores de un país rico y fértil.