"Defenso la teoria d' Habermas, que ens ajuda a dialogar per arribar a consensos"

Imagen de archivo de Jürgen Habermas. / SIMELA PANTZARTZI

Roser Caño



El passat 14 de març, el filòsof i sociòleg Jürgen Habermas va morir als 95 anys. Confesso que conec una mica la seva tasca gràcies a la meva mare. Així que li dedicaré avui aquesta carta per explicar breument la seva aportació a les humanitats. En primer lloc, va desenvolupar la teoria de l'acció comunicativa. En aquesta teoria, Habermas feia referència al diàleg com un element fonamental en l'organització social. I no tan sols això, sinó que dins hi ha moltes idees proposades pel filòsof que es basen en el diàleg i el consens.

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El cert és que en l'actualitat hi ha persones que simplement imposen el que pensen i el que creuen sense tenir en compte el què pensem la resta. Tenir algú com Habermas, que va obrir el camí gràcies a la teoria de l'acció comunicativa, va utilitzar el diàleg entre persones per arribar a un consens social. És important perquè a les persones sovint ens falta comunicar-nos més.

Ara, amb les xarxes socials i l'ús dels dispositius mòbils, estem més pendents d'una pantalla o d'un vídeo curiós que d'establir una comunicació on hi ha un diàleg entre diverses persones, que és bo per a l'organització social. És a dir, no s'hi val a dir "jo penso tal cosa i no escolto les opinions que són diferents a la meva". No, aquest filòsof, precisament, va treballar perquè les persones entenguéssim que parlar, dialogar des de la raó és fonamental per arribar a acords importants dins de la societat.

Perquè encara que a vegades la individualitat pesa perquè estem pendents de nosaltres o dels nostres petits problemes, formem part d'una col·lectivitat, i tan important és comunicar-se com com comunicar-se. I per això, vull felicitar aquesta teoria de l'acció comunicativa de Habermas perquè les persones necessitem aprendre a dialogar per arribar a consensos perquè la societat sigui millor.