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"La tensión en Oriente Medio vuelve a situar al petróleo en el centro de todo"
El Brent supera los 80 dólares aupado por las tensiones en Oriente Medio y los recortes de tipos en EEUU
Javier González
Hace 50 años se estrenó la película 'Network, un mundo implacable', una sátira feroz que disecciona el sensacionalismo y la falta de ética en la televisión comercial. Más allá de la idea principal, también se percibe en el filme el trasfondo de la crisis de los años 70: la dependencia del petróleo, la inflación desbocada y la sensación de que el poder ya no reside en los gobiernos sino en las grandes corporaciones.
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Hoy, medio siglo después, ese diagnóstico resulta inquietantemente familiar. La tensión en Oriente Medio vuelve a situar al petróleo en el centro del tablero global, mientras la inflación reaparece como síntoma de un sistema frágil y expuesto a 'shocks' geopolíticos. Al mismo tiempo, el poder económico y tecnológico parece condicionar cada vez más las decisiones políticas, difuminando la frontera entre el interés público y el beneficio privado.
En el mundo que 'Network' retrataba se animaba a la gente a salir y gritar: "¡Estoy más que harto y no voy a seguir soportándolo!" Hoy, la sátira se ha convertido en una película de terror, y el hartazgo no parece conmover a quienes realmente toman las decisiones.
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