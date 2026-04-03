"La tensión en Oriente Medio vuelve a situar al petróleo en el centro de todo"

El Brent supera los 80 dólares aupado por las tensiones en Oriente Medio y los recortes de tipos en EEUU

Javier González



Hace 50 años se estrenó la película 'Network, un mundo implacable', una sátira feroz que disecciona el sensacionalismo y la falta de ética en la televisión comercial. Más allá de la idea principal, también se percibe en el filme el trasfondo de la crisis de los años 70: la dependencia del petróleo, la inflación desbocada y la sensación de que el poder ya no reside en los gobiernos sino en las grandes corporaciones.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Hoy, medio siglo después, ese diagnóstico resulta inquietantemente familiar. La tensión en Oriente Medio vuelve a situar al petróleo en el centro del tablero global, mientras la inflación reaparece como síntoma de un sistema frágil y expuesto a 'shocks' geopolíticos. Al mismo tiempo, el poder económico y tecnológico parece condicionar cada vez más las decisiones políticas, difuminando la frontera entre el interés público y el beneficio privado.

En el mundo que 'Network' retrataba se animaba a la gente a salir y gritar: "¡Estoy más que harto y no voy a seguir soportándolo!" Hoy, la sátira se ha convertido en una película de terror, y el hartazgo no parece conmover a quienes realmente toman las decisiones.