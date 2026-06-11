"¡Qué pobres estos tenistas!"

Zverev aixeca el trofeu de campió de Roland Garros, ahir a París. | YOAN VALAT / EFE

Manuel Pablo Isla



He leído estos días, tras disputarse el prestigioso torneo de tenis de Roland Garros, que los deportistas están disgustados porque la dirección del torneo dedica un porcentaje del beneficio inferior a otros torneos del mismo nivel a los premios. Vamos, que quieren cobrar más. Los campeones masculino y femenino han ganado 2.800.000 euros, los finalistas la mitad.

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El jugador español que llegó más lejos (fue eliminado en cuartos de final) ganó 470.000 euros. Los deportistas eliminados en la fase previa del torneo ganaron entre 24.000 y 33.000 euros. Yo, maestro en activo desde hace unos 38 años, he calculado que en toda mi vida laboral ganaré unos 980.000 euros. He hecho el cálculo al alza.

Son muchísimas horas laborales, muchísimas. Y reuniones, y cambios legislativos, y preparar clases, y hablar con las familias, y corregir trabajos y pruebas, y preparar más clases, y aguantar desprecios, y soportar más cambios legislativos… Bien (o mal), ahí lo dejo. Ya no quiero compararme con banqueros, empresarios, deportistas, políticos, alcaldes…. Pero los y las maestras somos un colectivo prioritario para la sociedad.