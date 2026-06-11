Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"¡Qué pobres estos tenistas!"
Zverev aixeca el trofeu de campió de Roland Garros, ahir a París. | YOAN VALAT / EFE
Manuel Pablo Isla
He leído estos días, tras disputarse el prestigioso torneo de tenis de Roland Garros, que los deportistas están disgustados porque la dirección del torneo dedica un porcentaje del beneficio inferior a otros torneos del mismo nivel a los premios. Vamos, que quieren cobrar más. Los campeones masculino y femenino han ganado 2.800.000 euros, los finalistas la mitad.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
El jugador español que llegó más lejos (fue eliminado en cuartos de final) ganó 470.000 euros. Los deportistas eliminados en la fase previa del torneo ganaron entre 24.000 y 33.000 euros. Yo, maestro en activo desde hace unos 38 años, he calculado que en toda mi vida laboral ganaré unos 980.000 euros. He hecho el cálculo al alza.
Son muchísimas horas laborales, muchísimas. Y reuniones, y cambios legislativos, y preparar clases, y hablar con las familias, y corregir trabajos y pruebas, y preparar más clases, y aguantar desprecios, y soportar más cambios legislativos… Bien (o mal), ahí lo dejo. Ya no quiero compararme con banqueros, empresarios, deportistas, políticos, alcaldes…. Pero los y las maestras somos un colectivo prioritario para la sociedad.
Participaciones de loslectores
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Gran Canaria y Tenerife Visita del papa a Canarias: La Policía Nacional despliega cerca de 3.000 agentes para blindar el recorrido de León XIV a Canarias
- Tribunales El Supremo declara firme la sentencia que anuló la paga de beneficios de Stellantis en España
- Sanidad El incendio en Los Garres provoca que los ratones emigren a las casas
- Ciudad Lineal Atrapan a 7 personas, dos de ellas disfrazadas de cura y monja, durante un atraco a una joyería de Madrid
- Mascotas La alerta de María Vetican, veterinaria, sobre las pulgas en perros: "Si ves esto en el lomo, no es suciedad ni barro pegado"