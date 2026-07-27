"El temps dirà si Zapatero diu la veritat"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este jueves en una entrevista en TVE. EFE/TVE/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO). Sustituye texto principal / . / EFE

Màrius Pla



Sense poder avançar resultats, les darreres notícies sobre l’expresident Zapatero cauen com aigua freda sobre les files del socialisme. Algú pot pensar que amb la calor que fa, això de l’aigua freda va prou bé! Però vaja, es decebedor veure com cada vegada queda més malmesa la confiança amb la política i els seus representants; és com una taca d’oli que s’escampa i segueix,segueix...

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Tothom sap que la política ha de servir per resoldre problemes col·lectius, que ha de cercar el consens deixant de banda els interessos partidistes, però això, darrerament no sol passar i de fet es perd molt de temps en la lluita amb l’adversari polític -sobretot en la política estatal-, amb la confrontació constant i sense resultats visibles per a la ciutadania.

Potser tenim massa confiança en els polítics i no se la mereixen del tot. A vegades em pregunto com pot ser que aquell o aquella persona hagi arribat a tal o qual càrrec, si no li sé veure les competències i el bagatge que ho acrediti. Els polítics han de tenir una conducta ètica a prova de bomba i han de ser eficients en el seu càrrec ja que per això cobren dels pressupostos públics. No vull arribar a pensar que els que estan a dalt de tot, ni són els millors ni els més honrats.

Per cert, en la primera entrevista feta a Zapatero després de la seva imputació en un programa de la TVE, s’ha acollit al seu dret a la defensa en seu judicial i a la seva innocència. El temps ho dirà.