.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Los temas de conversación no se agotan, se expresan de formas nuevas"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, hablando con unas vecinas del barrio de la Verneda.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, hablando con unas vecinas del barrio de la Verneda. / ZOWY VOETEN

Venancio Rodríguez

0 Comentarios

No agotamos los temas porque la conversación humana, el conocimiento y la realidad son dinámicos, inagotables y se reconstruyen constantemente. A diferencia de los recursos naturales, que sí tienen un límite y se agotan, la generación de nuevas ideas, perspectivas y contextos es infinita. Un mismo tema puede ser abordado desde ángulos infinitos (emocionales, técnicos, históricos, artísticos, políticos), lo que permite que una conversación se renueve constantemente.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

La realidad actualiza los temas. Lo que se hablaba hace una década sobre tecnología, sociedad o política ya no aplica igual hoy, lo que obliga a reevaluar y recontextualizar. Cada persona aporta su propia subjetividad y vivencias únicas a una conversación. A medida que las personas cambian y crecen, su forma de aportar a los temas también cambia.

Temas como el amor, el arte, la música o el dolor humano no se agotan, simplemente se expresan de formas nuevas, permitiendo que la conversación siga siendo curativa y necesaria. En resumen, los temas no se agotan porque la conversación misma es un proceso vivo que se alimenta de la experiencia cotidiana y la evolución del pensamiento humano.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años