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"Si el teletrabajo sirve para reducir tráfico en la visita del Papa, ¿por qué no sirve el resto del año?"
Madrid. 07.06.2026. Santa Misa en Cibeles oficiada por el Papa León XIV / José Luis Roca / PIM
Eric San Clemente
Hay contradicciones difíciles de justificar. Una de ellas es defender políticas climáticas, hablar de ciudades sostenibles y, al mismo tiempo, obligar a millones de personas a realizar desplazamientos diarios que, en muchos casos, son completamente evitables. Más coches, más atascos, más contaminación y más tiempo perdido simplemente para llegar a un puesto desde el que, muchas veces, se acabará trabajando conectado a una pantalla.
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Lo llamativo es que las propias administraciones reconocen esta realidad cuando la situación aprieta. Con motivo de la visita del Papa León XIV a España, el Gobierno ha recomendado facilitar el teletrabajo y flexibilizar horarios para evitar colapsos de movilidad. La pregunta es sencilla: si sirve para reducir tráfico y saturación cuando llega un gran evento, ¿por qué deja de servir el resto del año?
Porque las ciudades no se colapsan únicamente en situaciones excepcionales. Se colapsan cada mañana. Millones de desplazamientos generan emisiones innecesarias, saturan infraestructuras y consumen horas de vida que nadie recupera. La evidencia acumulada apunta a que los modelos híbridos bien aplicados mantienen resultados, ayudan a retener talento y reducen costes.
Además, la propia Administración pública lleva años utilizando fórmulas de teletrabajo. Si funciona para mejorar eficiencia en instituciones públicas, cuesta entender por qué sigue generando tantas resistencias. Y si realmente queremos avanzar hacia modelos más sostenibles, no basta con recomendar teletrabajo puntualmente. También hay que incentivarlo. Igual que se apoya la digitalización o la eficiencia energética, deberían existir ayudas para empresas que fomenten modelos híbridos cuando sean viables.
Nadie propone que todos los empleos puedan hacerse desde casa. Pero seguir imponiendo desplazamientos innecesarios cuando existen alternativas útiles ya no parece modernidad. Parece resistencia al cambio.
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