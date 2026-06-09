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"El teatro cumple su propósito cuando nos transforma al marchar"
Un momento de El firmament, obra de Lucy Kirkwood que dirige Gara Roda en el TNC. / TNC
Anna Gibernau
Sílvia Abril, la reina de la comedia, piel de gallina al verla cambiar de rol en 'El Firmament', en el TNC. La sala pequeña del TNC se convirtió en grande, aplaudiendo con sentimiento después de haber vivido la historia profunda que nos representaban. Todas las mujeres que actuaban escenificaban con creces haciéndonos partícipes del sufrimiento de las mujeres en el siglo XVIII.
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Entre sombras y esperanza, 'El Firmament' nos elevó la mirada, recordándonos que la lucha de ayer aún sigue presente en nuestros tiempos. Voces de mujeres, que cruzan los siglos, con heridas que no callarán jamás. Nombres borrados de la historia que volvieron a respirar. Felicitar a todo el elenco, y al equipo que hay detrás por dar voz a tantas mujeres que nunca debieron silenciar.
Gracias por tanta verdad, por emocionar y hacer pensar; el teatro cumple su propósito cuando nos transforma al marchar.
Participaciones de loslectores
"Cada mañana está llena de vidas que se cruzan: alcemos la mirada"
Guerau Vergara Sant Cugat del Vallès
"Por tierra, mar y aire"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
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